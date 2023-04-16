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Сегодня, 17:32

Дзюба признался, что получает удовольствие от футбола в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что получает удовольствие от футбола в московской команде.

«Секрет результативности в хорошей команде и тренерском штабе, который доверяет, используя лучшие качества каждого футболиста. Я получаю удовольствие от футбола», — приводит ТАСС слова Дзюбы.

В матче 23-го тура чемпионата России «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:1. После этой встречи железнодорожники поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» идет восьмым, имея в активе 33 очка.

Источник: https://tass.ru/sport/17537229
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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