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21 сентября, 22:38

Дзюба — о первом голе от «Краснодара»: «В таких единоборствах не имеем права проигрывать»

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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после поражения от «Краснодара» (2:5) в матче 9-го тура РПЛ разобрал первый гол соперника в исполнении Джона Кордобы.

«Первый гол «Краснодара» я не видел, но мы в любом случае не имеем права пропускать такие легкие мячи. Ведь мы довольно рослая команда. Я Васютина спросил: «Ты мог вытянуть?» Он сказал, что игрок «Краснодара» его немножко толкнул. Но я, наверное, больше склонен за то, чтобы такое засчитывать. Все-таки мы играем ради голов», — сказал Дзюба Metaratings.ru.

«Краснодар» набрал 21 очко и идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» остался на 11-й строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем матче черно-зеленые примут «Зенит», а «Акрон» встретится в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.

Артем Дзюба. Дзюба в порядке — отдал еще два голевых паса. Но с «Краснодаром» этого мало

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон

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