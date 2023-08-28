Дзюба — о победе «Локомотива» после его возвращения: «Команде нужен форвард, который будет цепляться за мячи»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о победе над «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

Ранее 35-летний форвард из-за повреждения пропустил три матча «Локомотива».

«Связана ли победа с моим возвращением? С одной стороны, наверное, да, потому что команде все равно нужен форвард — человек, который будет цепляться за мячи, тем более по такому полю. С другой стороны, может, какое-то стечение обстоятельств. Не знаю, не мне судить. В любом случае моя задача как футболиста — помочь команде. Для меня нет ничего важнее, чем победа», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Локомотива».

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.