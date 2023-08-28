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РПЛ

Сегодня, 10:47

Дзюба — о победе «Локомотива» после его возвращения: «Команде нужен форвард, который будет цепляться за мячи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о победе над «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

Ранее 35-летний форвард из-за повреждения пропустил три матча «Локомотива».

«Связана ли победа с моим возвращением? С одной стороны, наверное, да, потому что команде все равно нужен форвард — человек, который будет цепляться за мячи, тем более по такому полю. С другой стороны, может, какое-то стечение обстоятельств. Не знаю, не мне судить. В любом случае моя задача как футболиста — помочь команде. Для меня нет ничего важнее, чем победа», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Локомотива».

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.

Источник: ФК «Локомотив»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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