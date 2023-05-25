Дзюба о продлении контракта с «Локомотивом»: «Обещаю, еще пошумим!»

Сегодня, 18:13
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в соцсетях прокомментировал свое продление контракта с московским клубом до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».
«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие! Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим!» — написал футболист.
Предыдущий контракт с 34-летним форвардом был рассчитан до лета этого года.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.