Дзюба прокомментировал публичную пикировку с Овечкиным

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о публичном обмене колкостями с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Перед игрой «Динамо» — «Локомотив» (2:4) в 29-м туре РПЛ Овечкин приехал на тренировочную базу «Динамо». Пресс-служба бело-голубых выложила видео разговора хоккеиста с Федором Смоловым, в ходе которого Овечкин назвал нападающего железнодорожников «слабеньким» в ответ на предложение «потолкаться» с футболистом.

После победы в дерби Дзюба заявил, что прощает Овечкина, потому что «с таким пузиком он может себе позволить».

«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или ещё что-то.

Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в его соцсетях.