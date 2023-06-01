Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:36

Дзюба прокомментировал публичную пикировку с Овечкиным

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о публичном обмене колкостями с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Перед игрой «Динамо» — «Локомотив» (2:4) в 29-м туре РПЛ Овечкин приехал на тренировочную базу «Динамо». Пресс-служба бело-голубых выложила видео разговора хоккеиста с Федором Смоловым, в ходе которого Овечкин назвал нападающего железнодорожников «слабеньким» в ответ на предложение «потолкаться» с футболистом.

После победы в дерби Дзюба заявил, что прощает Овечкина, потому что «с таким пузиком он может себе позволить».

«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или ещё что-то.

Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в его соцсетях.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
Футбол
Хоккей
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии
Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»
Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпукас — о Пиняеве: «Это просто электричка! Если все будет хорошо с головой, спокойно уедет»

Карпукас: «Наверное, Баринов взял меня под свою опеку. Очень сильно помогает!»