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Дзюба: «Сейчас не время слов, а время дела. Постараюсь помочь «Локомотиву»

Мария Гусева
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал свое прибытие на заключительный тренировочный сбор железнодорожников, который начнется завтра, 10 февраля, в Дубае (ОАЭ).

«Ребята, всем привет, это Артем Дзюба. Я прибыл, готов и безумно счастлив уже оказаться на сборе. Жду с нетерпением. Сейчас не время слов, а время дела. Поэтому постараемся всячески помочь и доказать всем, кто не верит, что Дзюба — еще тот. «Локомотив» своего последнего слова еще не сказал», — сказал Дзюба на видео в Telegram-канале «Локомотива».

«Локомотив» подписал 34-летнего Дзюбу до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за турецкий «Адана Демирспор», который покинул 3 ноября 2022 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта. Матч 18-го тура чемпионата страны «Локомотив» проведет 4 марта на выезде против «Ростова».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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