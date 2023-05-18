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18 мая, 17:42

Дзюба пропустит матч 28-го тура РПЛ с «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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34-летний нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустит матч 28-го тура РПЛ против «Факела», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Дзюба не успел до конца восстановиться и продолжает индивидуальные занятия. 18-летний полузащитник команды Сергей Пиняев восстановился от травмы, но его участие в матче пока под вопросом.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-lokomotiva-dzyuba-propustit-match-28-go-tura-rpl-s-fakelom-252038/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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