Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов

Артем Дзюба в первом матче чемпионата России за «Локомотив» забил три гола в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

Эта игра стала для форварда восьмой в карьере против команд Валерия Карпина. В этих встречах Дзюба отличился восемью голами и двумя результативными передачами. Причем ни разу Артем не уходил с поля с одним голом, записав на свой счет один дубль и два хет-трика.

Все матчи Артема Дзюбы против команд Валерия Карпина

Дата Турнир Команда Дзюбы Матч Минуты Действия 17.03.2018 Чемпионат Арсенал Ростов (д) — 2:2 90 2 гола 01.11.2018 Кубок Зенит Ростов (г) — 1:3 4 (в) - 25.11.2018 Чемпионат Зенит Ростов (д) — 2:0 90 - 19.10.2019 Чемпионат Зенит Ростов (д) — 6:1 90 3 гола, 2 передачи 22.07.2020 Чемпионат Зенит Ростов (г) — 2:1 45 (в) - 27.02.2021 Чемпионат Зенит Ростов (д) — 2:2 90 - 01.08.2021 Чемпионат Зенит Ростов (г) — 4:2 90 - 04.03.2023 Чемпионат Локомотив Ростов (г) — 3:1 75 (з) 3 гола

Итого: 8 матчей, 574 минуты, 8 голов, 2 передачи.

В списке главных врагов «Ростова» в чемпионатах России Дзюба с девятью голами в 18 матчах сравнялся с Александром Кокориным и Сергеем Семаком. Чаще дончан огорчали только четыре футболиста — Роман Павлюченко, Дмитрий Кириченко, Олег Веретенников и Дмитрий Лоськов.

Футболисты, которые забили больше всего голов в ворота «Ростова»