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Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Артем Дзюба в первом матче чемпионата России за «Локомотив» забил три гола в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

Эта игра стала для форварда восьмой в карьере против команд Валерия Карпина. В этих встречах Дзюба отличился восемью голами и двумя результативными передачами. Причем ни разу Артем не уходил с поля с одним голом, записав на свой счет один дубль и два хет-трика.

Все матчи Артема Дзюбы против команд Валерия Карпина

Дата

Турнир

Команда Дзюбы

Матч

Минуты

Действия

17.03.2018

Чемпионат

Арсенал

Ростов (д) — 2:2

90

2 гола

01.11.2018

Кубок

Зенит

Ростов (г) — 1:3

4 (в)

-

25.11.2018

Чемпионат

Зенит

Ростов (д) — 2:0

90

-

19.10.2019

Чемпионат

Зенит

Ростов (д) — 6:1

90

3 гола, 2 передачи

22.07.2020

Чемпионат

Зенит

Ростов (г) — 2:1

45 (в)

-

27.02.2021

Чемпионат

Зенит

Ростов (д) — 2:2

90

-

01.08.2021

Чемпионат

Зенит

Ростов (г) — 4:2

90

-

04.03.2023

Чемпионат

Локомотив

Ростов (г) — 3:1

75 (з)

3 гола

Итого: 8 матчей, 574 минуты, 8 голов, 2 передачи.

В списке главных врагов «Ростова» в чемпионатах России Дзюба с девятью голами в 18 матчах сравнялся с Александром Кокориным и Сергеем Семаком. Чаще дончан огорчали только четыре футболиста — Роман Павлюченко, Дмитрий Кириченко, Олег Веретенников и Дмитрий Лоськов.

Футболисты, которые забили больше всего голов в ворота «Ростова»

Игрок

Команды

Матчи

Матчи с голами

Голы

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Урал

21

11

13

Дмитрий Кириченко

ЦСКА, Москва, Сатурн

15

6

11

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

16

8

10

Дмитрий Лоськов

Локомотив, Сатурн

26

8

10

Александр Кокорин

Динамо, Зенит, Сочи, Спартак

15

5

9

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Зенит, Арсенал, Локомотив

18

4

9

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

30

9

9

Александр Панов

Зенит, Динамо, Торпедо

14

7

8

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

22

7

8
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
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