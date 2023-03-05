Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов

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Артем Дзюба в первом матче чемпионата России за «Локомотив» забил три гола в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).
Эта игра стала для форварда восьмой в карьере против команд Валерия Карпина. В этих встречах Дзюба отличился восемью голами и двумя результативными передачами. Причем ни разу Артем не уходил с поля с одним голом, записав на свой счет один дубль и два хет-трика.
Все матчи Артема Дзюбы против команд Валерия Карпина
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Дзюбы
|
Матч
|
Минуты
|
Действия
|
17.03.2018
|
Чемпионат
|
Арсенал
|
Ростов (д) — 2:2
|
90
|
2 гола
|
01.11.2018
|
Кубок
|
Зенит
|
Ростов (г) — 1:3
|
4 (в)
|
-
|
25.11.2018
|
Чемпионат
|
Зенит
|
Ростов (д) — 2:0
|
90
|
-
|
19.10.2019
|
Чемпионат
|
Зенит
|
Ростов (д) — 6:1
|
90
|
3 гола, 2 передачи
|
22.07.2020
|
Чемпионат
|
Зенит
|
Ростов (г) — 2:1
|
45 (в)
|
-
|
27.02.2021
|
Чемпионат
|
Зенит
|
Ростов (д) — 2:2
|
90
|
-
|
01.08.2021
|
Чемпионат
|
Зенит
|
Ростов (г) — 4:2
|
90
|
-
|
04.03.2023
|
Чемпионат
|
Локомотив
|
Ростов (г) — 3:1
|
75 (з)
|
3 гола
Итого: 8 матчей, 574 минуты, 8 голов, 2 передачи.
В списке главных врагов «Ростова» в чемпионатах России Дзюба с девятью голами в 18 матчах сравнялся с Александром Кокориным и Сергеем Семаком. Чаще дончан огорчали только четыре футболиста — Роман Павлюченко, Дмитрий Кириченко, Олег Веретенников и Дмитрий Лоськов.
Футболисты, которые забили больше всего голов в ворота «Ростова»
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Матчи с голами
|
Голы
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Урал
|
21
|
11
|
13
|
Дмитрий Кириченко
|
ЦСКА, Москва, Сатурн
|
15
|
6
|
11
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
16
|
8
|
10
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив, Сатурн
|
26
|
8
|
10
|
Александр Кокорин
|
Динамо, Зенит, Сочи, Спартак
|
15
|
5
|
9
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Зенит, Арсенал, Локомотив
|
18
|
4
|
9
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
30
|
9
|
9
|
Александр Панов
|
Зенит, Динамо, Торпедо
|
14
|
7
|
8
|
Валерий Есипов
|
Ротор, Сатурн
|
22
|
7
|
8