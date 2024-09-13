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Сегодня, 13:12

Дзюба провел первую тренировку с «Акроном»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Акрона» Артем Дзюба провел первую тренировку с командой после перехода.

Пресс-служба клуба из Тольятти опубликовала видео с 36-летним россиянином на тренировке.

«Акрон» объявил о подписании Дзюбы 12 сентября. Последним клубом 36-летнего россиянина был «Локомотив», который он покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

После 7 туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Артем Дзюба
ФК Акрон

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