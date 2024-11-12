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Сегодня, 17:58

Дзюба раскритиковал Генича и Черданцева и согласился с мнением Карпина про комментаторов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему согласен с мнением главного тренера сборной России Валерия Карпина о работе комментаторов на телевидении.

В октябре Карпин рассказал, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать действия игроков.

Дзюба признался, что согласен с Карпиным и отметил, что комментаторы должны пересказывать события на поле.

«Это реально абсурд, что они говорят. «Здесь надо пробить, а здесь не надо». «Здесь надо принять». Вы даже две минуты не продержитесь. Зачем вы это говорите? Почему? Генич где-то произнес: «Говорил, давал суждения и буду продолжать». Мы так вообще в никуда идем» — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

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Кроме того, Дзюба заявил, что комментатор Георгий Черданцев критиковал работу экс-футболистов сборной Англии Гари Невилла и Джейми Каррагера в зарубежных студиях.

«Мне кто-то пример привел. Не знаю, правда или нет. Черданцев говорит, что в студии Sky Sports сидят Невилл и Каррагер и несут полную чушь. Ну, если Невилл и Каррагер, победители Лиги чемпионов, несут чушь о футболе, то я вообще стесняюсь спросить про Черданцева», — добавил Дзюба.

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев восемь матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Георгий Черданцев
Константин Генич

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