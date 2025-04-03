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3 апреля, 21:18

Дзюба раскритиковал «Зенит» за большое количество иностранцев в составе

Руслан Минаев
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскритиковал российские клубы за излишнее количество легионеров.

«Если привезут [игроков] уровня, я уже не говорю про Халка, Данни, хотя бы уровня Вендела и Малкома, то это круто. Таких должно быть трое-четверо. Но они [привозят] восемь-девять, из них — три-четыре нормальных. Пять таких, знаете, примерно уровня россиян, может, чуть лучше, но не глобально. Ну, ненормально, когда в «Зените» играют девять иностранцев, 10, и один там вратарь», — сказал Дзюба в интервью на Youtube-канале Hustle Show.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов положительно оценил большое количество легионеров в российских клубах.

36-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

«Зенит» после 22 туров РПЛ набрал 46 очков и занимает второе место в таблице.

Источник: Youtube-канал Hustle Show
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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