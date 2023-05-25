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РПЛ

Сегодня, 20:13

Дзюба рассказал, будет ли участвовать в матче «Локомотива» с «Динамо»

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не уверен, будет ли участвовать в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо».

— Не можем не спросить про ближайший матч. Мы тебя ждали с тренировки, ты уже вернулся в общую группу. Есть шанс увидеть тебя на поле с «Динамо»?

— Надеюсь. Время покажет. Я готовлюсь со всеми, посмотрим. Главный тренер решает, кто будет играть. В любом случае я готов и рвусь в бой, — цитирует Дзюбу пресс-служба железнодорожников.

Сегодня, 25 мая, 34-летний футболист продлил соглашение с «Локомотивом» до 2024 года. Он перешел в московский клуб в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Дзюба из-за повреждения пропустил матчи против «Крыльев Советов» (1:1) и «Факела» (1:0).

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 28 мая. Начало — в 16.30 мск.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/dzyuba-2024-interview/
Артем Дзюба
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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