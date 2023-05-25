Дзюба рассказал, будет ли участвовать в матче «Локомотива» с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не уверен, будет ли участвовать в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо».

— Не можем не спросить про ближайший матч. Мы тебя ждали с тренировки, ты уже вернулся в общую группу. Есть шанс увидеть тебя на поле с «Динамо»?

— Надеюсь. Время покажет. Я готовлюсь со всеми, посмотрим. Главный тренер решает, кто будет играть. В любом случае я готов и рвусь в бой, — цитирует Дзюбу пресс-служба железнодорожников.

Сегодня, 25 мая, 34-летний футболист продлил соглашение с «Локомотивом» до 2024 года. Он перешел в московский клуб в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Дзюба из-за повреждения пропустил матчи против «Крыльев Советов» (1:1) и «Факела» (1:0).