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Сегодня, 20:20

Дзюба — о борьбе с хейтом: «Нужно оставаться человеком, оставаться самим собой»

Сергей Жуков
корреспондент
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Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в ходе мероприятия «Ночь Московского спорта» рассказал, как справляется с негативом по отношению к себе.

Футболист в рамках мероприятия провел боксерскую тренировку на Трубной площади с россиянином американского происхождения, абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом.

— Как справляться с хейтом?

— Нужно никогда не сдаваться. Самое главное — оставаться человеком. Когда ты на вершине, нужно оставаться самим собой. Если ты правильно себе ведешь, то все тебе воздастся. У меня были тяжелые моменты в жизни, самое простое — это сдаться. Нужно идти к своей цели. В такие трудные минуты найдутся люди, которые тебя любят и ценят.

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» по окончании сезона-2023/24 в связи с завершением контракта.

Артем Дзюба
Футбол
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