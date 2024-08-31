Дзюба — о борьбе с хейтом: «Нужно оставаться человеком, оставаться самим собой»

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в ходе мероприятия «Ночь Московского спорта» рассказал, как справляется с негативом по отношению к себе.

Футболист в рамках мероприятия провел боксерскую тренировку на Трубной площади с россиянином американского происхождения, абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом.

— Как справляться с хейтом?

— Нужно никогда не сдаваться. Самое главное — оставаться человеком. Когда ты на вершине, нужно оставаться самим собой. Если ты правильно себе ведешь, то все тебе воздастся. У меня были тяжелые моменты в жизни, самое простое — это сдаться. Нужно идти к своей цели. В такие трудные минуты найдутся люди, которые тебя любят и ценят.

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» по окончании сезона-2023/24 в связи с завершением контракта.