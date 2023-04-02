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Сегодня, 10:13

Дзюба рассказал, что играл с «Пари НН» с небольшим повреждением

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сообщил, что провел матч 21-го тура против «Пари НН» (4:0) с небольшим повреждением.

Россиянин оформил дубль, после чего покинул поле на 74-й минуте матча.

«Подготовка к игре действительно была тяжелая, в том числе физически. Да, были небольшие проблемы со здоровьицем, небольшие травмы. Но это нормально. Куда без них? Небольшое повреждение мне мешало, поэтому и замену сделали пораньше. Но серьезных проблем у меня нет», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1858360_Dzuba_soobshhil_chto_s_PARI_NN_igral_s_nebolshim_povrezhdenijem
Артем Дзюба
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