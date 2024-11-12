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Сегодня, 12:31

Дзюба о звонке Соболева: «Попросил пообщаться без шуток, а сам пробросил: «Не балуйся там с руками»

Руслан Минаев
Александр Соболев и Артем Дзюба.
Фото Константин Рыбин/ РФС
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о диалоге с форвардом «Зенита» Александром Соболевым. Форвард тольяттинцев отметил, что Соболев позвонил ему как старшему товарищу и задал вопросы касательно развития карьеры.

«На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеется)», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

27-летний Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года. Форвард провел за сине-бело-голубых 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: matchtv.ru
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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