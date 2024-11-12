Дзюба рассказал, как Черчесов помог ему перейти в «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, сейчас возглавляющий сборную Казахстана, помог ему с переходом в тольяттинский клуб.

По словам Дзюбы, он позвонил Черчесову, чтобы тот узнал мнение главного тренера «Акрона» Заура Тедеева о возможном переходе.

«Саламыч ему позвонил, они переговорили между собой. Мы пообщались с Эдуардовичем — и все получилось. Я все понял, Саламыч тоже сказал: «Он все прекрасно понимает, осознает. Он очень хороший тренер, сильный, классный». А я, говорит, вообще гениальный! И все, Саламыч меня разорвал этим», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев восемь матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи.