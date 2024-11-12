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Сегодня, 16:51

Дзюба — о гендиректоре «Локомотива» Леонченко: «Пародия, его ненавидят все»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскритиковал генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко.

«Леонченко — это пародия, человек, который разрушает вокруг себя все и не любит прежде всего себя. Его ненавидят все», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Также нападающий рассказал историю, как гендиректор железнодорожников требовал главного тренера команды Михаила Галактионова не выпускать его на поле.

«Леонченко забежал в раздевалку, начал орать, и это многие слышали, типа какого хрена ты его ставишь? Почему ты его не меняешь? Он же так сейчас нам наберет свои очки, мы автоматически его продлим! Ты че, говорит, с ума сошел?» — добавил Дзюба.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года. До этого он работал в воронежском «Факеле» и «Томи».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года и до конца сезона-2023/24. Он провел за красно-зеленых 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. В сентябре этого года 36-летний нападающий на правах свободного агента подписал контракт с «Акроном».

До этого Дзюба также играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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