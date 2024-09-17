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Сегодня, 01:16

Дзюба о том, как принимал решение о переходе в «Акрон»: «У меня была бессонная ночь»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как решился на переход в клуб из Тольятти.

36-летний россиянин подписал контракт с командой 12 сентября — в последний день летнего трансферного окна в РПЛ. Футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

«Ну ночь бессонная у меня была. Нам надо было все взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: «Надо!». Как и все мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора. Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать еще пошуметь. Так что рад, что сделал такой выбор. Тем более что сейчас в городе, в котором нахожусь, одно удовольствие быть — с таким теплом меня встречают. Наверное, все не зря. Так и должно быть.
Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта. Как говорят, у самурая нету цели — есть только путь. Я этот выбор сделал — теперь движемся дальше», — приводят «Известия» слова Дзюбы.

Дзюба дебютировал за «Акрон» 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0). Форвард вышел на замену во втором тайме и сделал результативную передачу.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон

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