Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:26

Дзюба рассказал, о чем говорил с расплакавшимся игроком «Урала» Ишковым

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, о чем разговаривал с полузащитником «Урала» (2:2) Ильей Ишковым после матча 11-го тура РПЛ.

В середине второго тайма Ишков не забил два пенальти подряд, после чего не сдержал эмоций и расплакался на скамейке запасных. После окончания матча Дзюба поговорил с хавбеком.

«Сказал спокойные, банальные вещи. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся, пошел бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили. В любом случае, у него еще вся жизнь впереди, вся карьера. Эта ошибка должна его сделать сильнее. Жизнь на это не заканчивается, выше нос, все будет хорошо», — цитирует игрока пресс-служба «Локомотива».

«Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Локомотив» идет на 4-й строчке с 19 очками.

Артем Дзюба
Илья Ишков
ФК Локомотив (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
В «Сочи» рассказали о травме Нобоа после матча с «Зенитом»
Бикфалви сравнялся с Кураньи и Сулеймановым в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата России
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Краснодар» сильнее «Ростова» и по подбору игроков, и в принципе»

Дьяков — об очередной упущенной победе «Ростова» в РПЛ: «В третий раз футболисты должны выполнять задания тренера»