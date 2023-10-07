Дзюба рассказал, о чем говорил с расплакавшимся игроком «Урала» Ишковым

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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, о чем разговаривал с полузащитником «Урала» (2:2) Ильей Ишковым после матча 11-го тура РПЛ.
В середине второго тайма Ишков не забил два пенальти подряд, после чего не сдержал эмоций и расплакался на скамейке запасных. После окончания матча Дзюба поговорил с хавбеком.
«Сказал спокойные, банальные вещи. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся, пошел бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили. В любом случае, у него еще вся жизнь впереди, вся карьера. Эта ошибка должна его сделать сильнее. Жизнь на это не заканчивается, выше нос, все будет хорошо», — цитирует игрока пресс-служба «Локомотива».
«Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Локомотив» идет на 4-й строчке с 19 очками.