Дзюба рассказал, о чем говорил с расплакавшимся игроком «Урала» Ишковым

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, о чем разговаривал с полузащитником «Урала» (2:2) Ильей Ишковым после матча 11-го тура РПЛ.

В середине второго тайма Ишков не забил два пенальти подряд, после чего не сдержал эмоций и расплакался на скамейке запасных. После окончания матча Дзюба поговорил с хавбеком.

«Сказал спокойные, банальные вещи. Что он в любом случае молодец, в таком юном возрасте не побоялся, пошел бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили. В любом случае, у него еще вся жизнь впереди, вся карьера. Эта ошибка должна его сделать сильнее. Жизнь на это не заканчивается, выше нос, все будет хорошо», — цитирует игрока пресс-служба «Локомотива».