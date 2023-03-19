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Дзюба о «Локомотиве»: «Нахожусь в нужном месте, с этими ребятами прямо какое-то единение»

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался об атмосфере в московском клубе.

«Спасибо огромное за поддержку нашему тренерскому штабу. То, что встряхнули нас и поддерживают — для меня это очень дорого, постараюсь отплатить за такое доверие. У нас потрясающий коллектив. Знаете, поймал себя на мысли, что нахожусь в нужном месте, с этими ребятами прямо какое-то единение, очень душевная волна», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. С того момента он провел 5 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://t.me/dzyubaartem22/49
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Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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