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Сегодня, 12:10

Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА. Такого никогда не было»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не является болельщиком СКА.

«У меня несколько форм СКА. Мне всякие презентации делали. Люблю хоккей. Постоянно наблюдаю и смотрю. Но, когда кто-то сказал, по-моему, Ротенберг, что я болельщик СКА, это было преувеличено. Такого никогда не было.

За кого болею? У меня сейчас такого нет. Я за каких-то личностей больше болею. Пока был Мозякин, например, хочешь не хочешь, симпатизируешь «Металлургу», — сказал форвард «Акрона» в программе «Хороший хоккей».

Дзюба отметил, что ему очень нравится Радулов своей харизмой, как он заводит, как он даже может сделать какой-то грязный прием, чтобы встряхнуться. Ему он приятен, а также очень близок по духу.

СКА набрал 48 очков в 37 матчах и занимает пятое место на «Западе».

Источник: sport24.ru
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Артем Дзюба
ХК СКА
Роман Ротенберг
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