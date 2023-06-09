Дзюба рассказал о вымогательстве и угрозах перед сливом его интимного видео

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что ему поступали угрозы перед появлением в сети его новых интимных видео.

«Последние 2-3 дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо. Мне в принципе это все уже неинтересно. Это на вашей совести», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

9 июня в Telegram-каналах стали распространять сразу несколько видео интимного характера с участием Дзюбы.

В ноябре 2020 года футболист уже становился жертвой подобного слива.

С февраля этого года 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее нападающий выступал за «Адану Демирспор», «Зенит», «Спартак», тульский «Арсенал», «Ростов» и «Томь».