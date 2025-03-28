Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 марта, 11:15

Дзюба: «Отдаю дань уважения Карпину. Ни одного плохого слова про Георгича не скажу»

Сергей Разин
корреспондент
Валерий Карпин и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о взаимодействии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в расположении национальной команды.

— Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс, — приводит слова Дзюбы Sport24. - На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал... Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам. Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу.

— История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?

— Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.

Нападающий сборной России Артем Дзюба.«Поеду летом к Слуцкому в Китай». Дзюба — после возвращения в сборную и рекордного гола

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31).

Источник: Sport24
23
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: планы и соперники по товарищеским матчам
«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире
Сборную России пригласили на турнир с участием стран Центральной Азии
Сборная России планирует провести товарищеский матч с Индонезией
Тошич: «Стало понятно, что момент возвращения России приблизился»
Иран пообещал привезти основную сборную на матч с Россией
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя