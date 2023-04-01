Дзюба — об отношениях с Галактионовым: «У нас идиллия, тьфу-тьфу»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос об отношениях с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым.

«С Галактионовым нашли общий язык с первой нашей встречи. Сразу поняли друг друга. У меня в карьере либо складывается с тренерами, либо нет. Вот с Михаилом Михайловичем у нас идиллия, тьфу-тьфу. Безумно уважаю его, ценю, он очень сильный тренер, который уже доказывает, что он большой специалист. Пришел в большой клуб и не то что показывает результат, а импонирует то, как он раскрывает ребят», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Команда под его руководством занимает 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.