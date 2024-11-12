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Сегодня, 16:30

Дзюба рассказал, почему не пожмет руку Семаку и Галактионову

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Галактионов и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему не хочет пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку и наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову.

Дзюба отметил, что не держит обид на бывших тренеров, но считает, что радушное приветствие с ними будет лицемерием.

«Потому что, когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое спасибо. Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артем, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

 
Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, когда форвард перешел в турецкий «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», за который выступал до лета этого года. В сентябре 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».

В текущем сезоне на счету Дзюбы 8 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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