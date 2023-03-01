Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий Артем Дзюба объяснил, почему решил уйти из «Зенита» летом 2022 года.

«Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться. Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое.

У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда, как один из лидеров, капитан, защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть. Должно быть так, а не на всем готовом. Привезите мне Месси, Неймара и Мбаппе – и я тоже могу тренировать. В коллективе должны появляться молодые дарования.
Допускаю ли я, что руководство клуба и Семак посчитали, что я недоволен трансферной политикой и меня решили отпустить? За спиной – возможно. Я всегда говорил в лицо, если что-то не так. У нас с Семаком была договоренность – говорить все друг другу в лицо. Если он говорил что-то за спиной – я этого не исключаю, это в любом случае на его совести. С Медведевым мы вообще всегда дружили, до последних моментов, когда уже разошлись. Сейчас не общаемся. Но мой посыл был не в том, что Дзюба что-то… Мой посыл был в том, что мне было очень больно из-за того, что команда теряет костяк. Уходят ребята, которые добывали победы: Лунев, Оздоев, Азмун, Иванович, Ракицкий, Жирков. Костяк убирали. Почему? Не по футбольным причина, это мое мнение. Но, замечу, я нигде не конфликтовал, у меня нет никаких претензий», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

С августа по ноябрь прошлого года нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с клубом.

8 февраля 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
29
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они сами все дрочат»
Иванов обиделся на слова Дзюбы про «Урал»: «Он мог сказать по-другому»
Эдуард Сперцян: «Мои мысли связаны только с «Краснодаром»
«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака» за 30 миллионов рублей
Петржела о словах Дзюбы: «Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам»
Дзюба: «Возвращаться в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Это его позиция. Я не согласен с этим»

Барриос предположил, что нужно Кассьерре для повышения результативности