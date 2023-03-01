Дзюба: «Захарян не попал в «Зенит», потому что Малафеев сказал ему: «У тебя неправильный агент»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог выступать за клуб из Санкт-Петербурга, но не попал в команду из-за агентских игр.

«Чтобы парню пробиться, нужен правильный агент. Я много раз с этим сталкивался. Как Захарян не попал в «Зенит»? Это же не секрет. Малафеев сказал ему: «У тебя агент не тот, должен быть другой». Так говорят ребята, я много от кого слышал такие разговоры. Захарян развернулся, ушел в «Динамо» и стал одним из лучших игроков РПЛ. А мог в «Зените» играть», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего россиянина в 15 миллионов евро, летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси».