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РПЛ

Сегодня, 16:39

Дзюба сообщил, что пропустит матч «Локомотива» с «Краснодаром»

Ана Горшкова
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что не сыграет в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника. Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.

Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они еще ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Игра между «Краснодаром» и «Локомотивом» начнется в 19.30 по московскому времени.

Железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ (5 очков), «быки» находятся на первой строчке (12 баллов).

 
Вильсон Изидор. Дзюба травмирован, Изидор — на чемоданах во Францию. Как быть «Локомотиву» в Краснодаре?
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

 

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
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19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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