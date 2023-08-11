Дзюба подтвердил, что получил травму в матче с «Факелом»: «Спасибо Воронежу за прекрасное поле»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сообщил, что пропустит матч 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за повреждения. Он также призвал болельщиков поддержать команду.

«Ребята, всем привет, всем хорошего настроения. Пятница! Давно не появлялся, загрустил. Получил небольшое повреждение, спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля — все великолепно. Потрясающие болельщики, одно удовольствие в Воронеже играть. Потрясающе, город очень любит команду.

Завтра игра «Локомотив» — «Крылья Советов». Я обязательно приеду на игру поддержать ребят, приходите, ваша поддержка очень, очень важна. Сейчас такой отрезок, нужно набирать очки», — сказал Дзюба в соцсети.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».