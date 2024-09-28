Дзюба стал 4-м игроком в истории чемпионата России, который забивал за 7 разных клубов

Гол Артема Дзюбы за «Акрон» в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» помог форварду войти в число футболистов, которые забивали за 7 различных клубов в чемпионате России.

Помимо команды из Тольятти, на счету 36-летнего россиянина есть забитые мячи за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

Кроме Дзюбы, подобное достижение покорялось троим игрокам:

— Павел Погребняк («Спартак», «Томь», «Зенит», «Динамо», «Шинник», «Урал», «Тосно»)

— Алексей Ионов («Зенит», «Кубань», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Урал»)

— Спартак Гогниев («Динамо» Москва, ЦСКА, «Ротор», «Алания», «Ростов» «Сатурн», «Урал»).

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Гол ростовчанам стал для него первым в официальных матчах за клуб.