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Сегодня, 20:56

Дзюба стал 4-м игроком в истории чемпионата России, который забивал за 7 разных клубов

Владислав Маслов
Корреспондент
Артем Дзюба забил дебютный мяч за «Акрон».
Фото ФК «Акрон»
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Гол Артема Дзюбы за «Акрон» в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» помог форварду войти в число футболистов, которые забивали за 7 различных клубов в чемпионате России.

Помимо команды из Тольятти, на счету 36-летнего россиянина есть забитые мячи за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

Кроме Дзюбы, подобное достижение покорялось троим игрокам:

— Павел Погребняк («Спартак», «Томь», «Зенит», «Динамо», «Шинник», «Урал», «Тосно»)

— Алексей Ионов («Зенит», «Кубань», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Урал»)

— Спартак Гогниев («Динамо» Москва, ЦСКА, «Ротор», «Алания», «Ростов» «Сатурн», «Урал»).

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Гол ростовчанам стал для него первым в официальных матчах за клуб.

Источник: Opta Sports
Алексей Ионов
Артем Дзюба
Павел Погребняк
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Акрон

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