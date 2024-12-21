Дзюба сыграл за «Спартак» на турнире выпускников академии

Форвард «Акрона» Артем Дзюба принял участие в турнире выпускников академии «Спартака».

36-летний россиянин сыграл за выпускников академии клуба 1988 года. Дзюба ранее уже принимал участие в турнире.

Дзюба — воспитанник академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

В текущем сезоне Дзюба провел 10 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.