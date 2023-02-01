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Сегодня, 13:39

Источник: Дзюба в ближайшее время может перейти в «Витесс»

Алина Савинова
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий сборной России Артем Дзюба близок к переходу в нидерландский «Витесс», информирует «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось о том, что в 34-летнем форварде заинтересованы «Нижний Новгород», московское «Торпедо», а также турецкие и арабские клубы. Однако все переговоры Дзюбы с клубами РПЛ закончились неудачно, в первую очередь из-за высоких финансовых запросов.

Нидерландский «Витесс» в сезоне-2018/19 возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий, который привел команду к пятому месту в национальном чемпионате.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dzyuba-blizok-k-perekhodu-v-vitess

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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24%

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2.07
Артем Дзюба
Футбол
ФК Витесс
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