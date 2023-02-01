Источник: Дзюба в ближайшее время может перейти в «Витесс»

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Нападающий сборной России Артем Дзюба близок к переходу в нидерландский «Витесс», информирует «Спорт День за Днем».
Ранее сообщалось о том, что в 34-летнем форварде заинтересованы «Нижний Новгород», московское «Торпедо», а также турецкие и арабские клубы. Однако все переговоры Дзюбы с клубами РПЛ закончились неудачно, в первую очередь из-за высоких финансовых запросов.
Нидерландский «Витесс» в сезоне-2018/19 возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий, который привел команду к пятому месту в национальном чемпионате.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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