Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» перед матчем с «Факелом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу 29-го тура чемпионата России против «Факела».

Ранее «СЭ» сообщал, что 35-летний футболист заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у форварда железнодорожников поднялась температура. По причине болезни игрок пропустил матч с «Оренбургом» (2:0).

В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года.

Игра между «Локомотивом» и «Факелом» состоится 18 мая в Москве на стадионе «РЖД-Арена».