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Сегодня, 20:21

Дзюба впервые прокомментировал переход в «Локомотив»

Мария Гусева
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» — написал Дзюба в социальной сети.

Сегодня, 8 февраля, «Локомотив» объявил о подписании контракта с Дзюбой. Срок соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2022/23. За железнодорожников Дзюба будет выступать под 7-м номером.

В нынешнем сезоне нападающий забил 1 гол в 5 матчах за турецкий «Адана Демирспор», который покинул 3 ноября 2022 года.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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