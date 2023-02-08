Дзюба впервые прокомментировал переход в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» — написал Дзюба в социальной сети.

Сегодня, 8 февраля, «Локомотив» объявил о подписании контракта с Дзюбой. Срок соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2022/23. За железнодорожников Дзюба будет выступать под 7-м номером.

В нынешнем сезоне нападающий забил 1 гол в 5 матчах за турецкий «Адана Демирспор», который покинул 3 ноября 2022 года.