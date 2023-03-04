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Сегодня, 22:47

Дзюба выложил эмоциональный пост после хет-трика в ворота «Ростова»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал у себя в Telegram-канале пост, посвященный победе над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

34-летний форвард сделал хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше!» — написал Дзюба и добавил эмодзи с изображением льва.

Также футболист опубликовал видео всех своих голов в матче с «Ростовом».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
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