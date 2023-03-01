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Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они сами все дрочат»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как относится к тому, что многие болельщики относятся к нему негативно.

«В Питере я жил 7 лет, не встретил никого из активных фанатов, кто мне бы что-то высказал. Только после первого чемпионства мы сидели на награждении с двумя парнями с «Виража». Вся их обида в том, что я — воспитанник «Спартака». А я горжусь, что я — воспитанник «Спартака». Без этого я бы не стал тем Дзюбой, которым являюсь сейчас. Меня не надо любить, восхвалять или что-то еще. Относитесь ко мне справедливо. Если я играю за команду хорошо — относитесь ко мне справедливо.
За что меня не любят фанаты? Условно, за дрочку? Да они сами все дрочат. Все мальчики, все люди это делают. То, что это попало в интернет — да, это некрасиво, но я же не призываю всех делать это на камеру. Это неправильно и некрасиво, я это признаю. А в чем посыл условных фанатов «Спартака»? Они что могут сказать? Когда были различные ситуации, они всегда отворачивались от меня. А потом начинали: «Ты же наш воспитанник». Назовете хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись в клубе с уважением? Все ушли, как и я. Это проблема «Спартака», клуба, болельщиков. Своих надо любить и лелеять, а им легче взять условного Квинси, при всем уважении, и любить его, а не своего», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените», за который выступал в тот период.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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