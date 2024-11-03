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Сегодня, 15:03

Дзюба забил 231-й гол в карьере, ему осталось 2 мяча до рекорда Кержакова

Алина Савинова
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился забитым мячом в игре 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

36-летний футболист забил 231-й гол в карьере и сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. На счету завершившего карьеру Кержакова 233 гола.

Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента в сентябре этого года. Ранее он также выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Ростов» и другие команды. Нападающий является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон

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