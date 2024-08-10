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Сегодня, 09:58

Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский форвард Артем Дзюба оплатил все долги по штрафам за нарушения ПДД, информирует SHOT. 9 августа источник сообщил, что футболист меньше чем за год получил 100 штрафов за нарушения ПДД.

По данным издания, нападающий в тот же день, 9 августа, заплатил 6 тысяч рублей.

С октября 2023 года футболист заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: SHOT
Артем Дзюба
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