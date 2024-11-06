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Сегодня, 16:58

Дзюба заявил, что готов поехать в сборную России в случае вызова

Алина Савинова
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России.

36-летний форвард делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду — по 30.

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну-две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более-менее нормальной сборной», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Также футболист ответил на вопрос о том, будет ли он готов сыграть за сборную против такой команды, как Бруней.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — добавил нападающий.

Сборная России проведет ближайший матч против Брунея 15 ноября в Краснодаре. Также команда встретится с Сирией 19 ноября в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу

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