Дзюба заявил, что хочет попросить Путина отменить закон о Fan ID

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил бы его отменить паспорт болельщика.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения. Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовали атмосферу полного стадиона», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

Футболист добавил, что, несмотря на поведение некоторых фанатов, в их присутствии играть гораздо антуражнее.

Карта болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23, она обязательна для прохода на все матчи чемпионата России. В феврале председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» заявлял, что на сегодняшний день отмена Fan ID невозможна.

36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.