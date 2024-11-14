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Сегодня, 16:18

Дзюба заявил, что хочет попросить Путина отменить закон о Fan ID

Алина Савинова
Владимир Путин и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил бы его отменить паспорт болельщика.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения. Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовали атмосферу полного стадиона», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

Болельщики на&nbsp;матче РПЛ. Что люди получат вместе с Fan ID: бесплатные проезд и парковки, пиво на стадионах? Колонка Казакова

Футболист добавил, что, несмотря на поведение некоторых фанатов, в их присутствии играть гораздо антуражнее.

Карта болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23, она обязательна для прохода на все матчи чемпионата России. В феврале председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» заявлял, что на сегодняшний день отмена Fan ID невозможна.

36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ

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