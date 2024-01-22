Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя в роли вратаря: «Был бы, как Буффон»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя на позиции вратаря.

На тренировке команды футболист сыграл в воротах против форварда Тимура Сулейманова.

«Если бы я играл в воротах, то был бы, как Буффон. До скольки лет он там играл, до 42? До 45? Ну, до 45 я бы просто не дотянул. Маттеус начинал нападающим, а закончил защитником? Кстати, я центрального защитника спокойно сыграю, у меня был опыт. За «Зенит» играл с кем-то в последние 15 минут матча — и я скажу, я играл великолепно. Я еще нападающего перекинул — вратарь мне дал мяч, я одним касанием подкинул в воздух, а вторым — перекинул. Сергей Богданович (Семак — прим. «СЭ») сказал мне тогда: «Не дурачься!».

Нет ли желания сыграть в воротах в официальном матче? Всегда есть. Я по юношам стоял в 17 лет за дубль в полуфинале и в матче за 3-4 место. К сожалению, в полуфинале проиграли 2:3, но я вытащил два выхода один на один, штрафной потащил хороший. А вот в матче за третье место поднавалюкал на выходе. Но мечтаю выйти в воротах. Чтобы какой-нибудь Кубок был, какая-нибудь 108-110 минута, выйти после удаления, или под пенальти. И попасть на послематчевые пенальти. Было бы весело, потому что, думаю, нападающие меня недооценивают очень сильно. Вообще, в свободное время, когда играю с друзьями, я в воротах стою», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на официальном канале «Локомотива».

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба принял участие в 20 матчах «Локомотива», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.