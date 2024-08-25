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Сегодня, 21:52

Дзюба о карьере в единоборствах: «Хорошо адаптируюсь к любому виду спорта»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос «СЭ» о единоборствах.

— Вы в такой прекрасной форме, забили столько мячей в сегодняшнем матче.

— Работаем!

— Общались с Тарасом Кияшко. Он говорит, что если бы вы были в единоборствах, то стали бы чемпионом.

— Я хороший любитель. У меня есть понимание. Я в принципе хорошо адаптируюсь к любому виду спорта, — сказал Дзюба в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

36-летний Дзюба в межсезонье покинул «Локомотив» после истечения контракта с клубом. Он выступал за железнодорожников с февраля прошлого года.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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