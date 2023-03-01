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Дзюба: «Я скорее буду играть, как Златан, до 41 года, чем закончу карьеру»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру.

«Что будет дальше, после этого сезона? Не загадываю так далеко. Сейчас я в «Локомотиве», моя задача — помочь команде избежать стыков и подняться как можно выше в таблице. Создать хорошую атмосферу в клубе, помочь Галактионову. Вот и все. А дальше — будем думать. Чего сейчас фантазировать? Нужно проявлять себя здесь и сейчас. Скорее буду играть, как Златан, до 41 года, чем закончу карьеру летом», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

8 февраля Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента, его контракт с московским клубом действует до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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