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Сегодня, 10:09

Дзюба о переходе в «Локомотив»: «Я очень рад. Это интересный вызов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий Артем Дзюба заявил, что доволен своим переходом в «Локомотив».

«Счастлив ли я? Я очень рад. Если летом я очень хотел попробовать свои силы за рубежом и понимал, что выбор будет ограниченным из-за нынешних обстоятельств, видел Турцию хорошим, оптимальным вариантом. Сейчас приоритетом было остаться в России.
В моменте ты понимаешь, что это терпение... Как должно было, так и происходит. Ты работаешь, не сдаешься, готовишься, полностью сфокусирован, но есть вещи, которые от тебя не зависят. А тут — бац — неожиданно происходит «Локомотив». Я очень рад. «Локомотив» — большой клуб, хоть сейчас и в непростой ситуации. Это интересный вызов», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля на правах свободного агента. 34-летний форвард заключил контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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