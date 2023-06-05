Дзюба: «Доверил бы тренировать «Спартак» Мостовому, Слуцкий не пошел бы туда»

Сегодня, 11:15
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что российский тренер Леонид Слуцкий не согласился бы работать в «Спартаке».
— Кому бы доверил тренировать «Спартак» — Александру Мостовому или Леониду Слуцкому?
— Мостовому! Слуцкий не пошел бы работать в «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. До этого специалист возглавлял «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».
«Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля завоевал бронзовые медали РПЛ по итогам сезона-2022/23.