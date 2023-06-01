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Сегодня, 12:13

Дзюба жёстко высказался о романе «Атлант расправил плечи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

— Ты в 2020 году говорил, что поставил задачу прочитать 100 книг. Сколько прочитал за эти три года?

— Штук 20, наверное. Слушай, я хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно. Вот есть роман «Атлас расправил плечи» (Игрок «Локомотива» оговорился, перепутав «Атлант» с «Атласом»), которым все гордятся, а я не смог его прочитать — для меня это говнище полнейшее, понимаешь? — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1». Дзюба провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-dzyuba-vse-gordyatsya-romanom-atlant-raspravil-plechi-a-dlya-menya-e-to-govnishhe-polnejshee/
Артем Дзюба
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