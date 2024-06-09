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Сегодня, 13:48

Дзюбу заметили со Слуцким в парке аттракционов в Шанхае

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба был замечен вместе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким в парке аттракционов.

Форвард железнодорожников в пятницу, 7 июня, выложил в социальных сетях фотографию из Шанхая, где базируется клуб российского специалиста. «Шанхай Шэньхуа» идет на первом месте в турнирной таблице Суперлиги. После 14 туров коллектив набрал 36 очков. А серия без поражений под руководством Слуцкого насчитывает уже 15 встреч. Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 16 июня против «Чэнду Жунчэн».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. При этом ранее технический директор «Шанхай Шэньхуа» Леонель Понтес заявил, что китайский клуб не сможет подписать форварда из-за лимита на легионеров.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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