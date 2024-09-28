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Сегодня, 18:48

Севикян — о матче со «Спартаком»: «Супер! Хорошая победа»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 10-го тура против «Спартака» (3:1).

— Супер! Хорошая победа.

— Как встретил старых знакомых по «Ференцварошу» Маркиньоса, Станковича и Сакича?

— Отлично! Был рад видеть. Они тоже были рады. Пожелал им удачи.

— «Локомотив» очень хорош в этом сезоне. Как думаешь, на что возможно претендовать?

— В футболе все возможно.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ — 24 очка. У «Зенита» (23 очка) и «Краснодара» (21 очко), которые 28 сентября сыграют друг против друга, остается по одному матчу в запасе. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эдгар Севикян

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