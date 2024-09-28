Сегодня, 18:48
Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 10-го тура против «Спартака» (3:1).
— Супер! Хорошая победа.
— Как встретил старых знакомых по «Ференцварошу» Маркиньоса, Станковича и Сакича?
— Отлично! Был рад видеть. Они тоже были рады. Пожелал им удачи.
— «Локомотив» очень хорош в этом сезоне. Как думаешь, на что возможно претендовать?
— В футболе все возможно.
«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ — 24 очка. У «Зенита» (23 очка) и «Краснодара» (21 очко), которые 28 сентября сыграют друг против друга, остается по одному матчу в запасе. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.