Севикян: «Юран собрал команду после поражения от «Спартака» и сказал, что это был худший матч в сезоне»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о разговоре главного тренера Сергея Юрана с командой после поражения от «Спартака» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

«Мы со «Спартаком» провели не очень удачный матч, поэтому он собрал команду и сказал, что это худший матч в сезоне. Я согласен с ним, как и все остальные игроки, — команда выглядела не очень хорошо, поэтому нам надо было реабилитироваться и работать дальше. Мы каждый день общаемся с Юраном, но и руководство, когда хочет, может подъехать. Это нечасто случается. А то, что мы с ними обсуждаем, останется внутри клуба», — приводит слова Севикяна Sport24.

«Пари НН» 5 ноября на выезде сыграет с ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.