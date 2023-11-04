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Сегодня, 18:24

Севикян: «Юран собрал команду после поражения от «Спартака» и сказал, что это был худший матч в сезоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о разговоре главного тренера Сергея Юрана с командой после поражения от «Спартака» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

«Мы со «Спартаком» провели не очень удачный матч, поэтому он собрал команду и сказал, что это худший матч в сезоне. Я согласен с ним, как и все остальные игроки, — команда выглядела не очень хорошо, поэтому нам надо было реабилитироваться и работать дальше. Мы каждый день общаемся с Юраном, но и руководство, когда хочет, может подъехать. Это нечасто случается. А то, что мы с ними обсуждаем, останется внутри клуба», — приводит слова Севикяна Sport24.

«Пари НН» 5 ноября на выезде сыграет с ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

Источник: Sport24
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Эдгар Севикян
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