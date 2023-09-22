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Сегодня, 15:35

Севикян о решении выступать за сборную Армении: «Понимал, что это кто-то воспримет плохо»

Севикян рассказал о реакции людей на его переход в сборную Армении
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Известия
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о хейте и поддержке в свой адрес после решения играть за сборную Армении.

«Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, — может понять и принять. Это ни в коем случае не может отражаться на моем психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека свое мнение и он вправе его высказывать. Это нормально, я это понимаю. Было очень много поддержки, много сообщений. Допустим, Эдик Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждет в сборной. Я ему очень сильно благодарен. Слова Карпина? Валерий Георгиевич — это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже много знают, помнят. Мне очень приятно, что он с пониманием отнесся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», — сказал Севикян на официальном YouTube-канале РПЛ.

30 августа 22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России, но футболист признался, что хочет играть за сборную Армении. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а в прошлом году перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча в 12 матчах во всех турнирах.

Источник: https://youtu.be/0zT-jYHD4xA?t=685
Футбол
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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